Pesca: Zannier, Fish Very Good guarda a consumatori e comparto ittico

Trieste, 20 lug - "Le iniziative di promozione e di valorizzazione del pescato della nostra regione sono vantaggiose sia per i consumatori, che hanno la certezza della salubrità e della qualità di un prodotto super controllato, sia per i pescatori del Friuli Venezia Giulia, che hanno bisogno di trovare nella loro attività un profilo di sostenibilità economica". Si è espresso così l'assessore regionale alle Risorse ittiche Stefano Zannier, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di "Fish Very Good. Salone a miglio zero 2023", la vetrina itinerante dei prodotti ittici della regione allestita a Trieste in piazza Ponterosso. Erano presenti nella sede camerale di Trieste, tra gli altri, il presidente della Cciaa della Venezia Giulia Antonio Paoletti e il Comune di Trieste con il sindaco Roberto Dipiazza. "Nonostante l'impegno profuso a livello regionale e locale - ha rilevato Zannier - il futuro della pesca è incerto: dai regolamenti europei giungono indicazioni restrittive, anche con la contrazione delle giornate consentite, indicazioni che sembrano non tenere in considerazione le differenze tra l'esercizio della pesca nel mare del Nord e nel bacino dell'Adriatico. Ben vengano quindi iniziative come 'Fish Very Good', che la Regione sostiene e con cui si fa conoscere e si supporta un sistema impegnato ormai da anni a perseguire linee di specializzazione e capace attraverso le proprie organizzazioni di mantenere una condizione economica sufficiente". Come ha spiegato Paoletti, la rassegna di piazza Ponterosso offrirà 14 showcooking a partire da stasera destinati a promuovere specie tradizionali dimenticate, scarsamente utilizzate o da acquacoltura. Da domani le casette dei pescatori proporranno piatti d'assaggio con il salmone della Val Rosandra, la trota di San Daniele, branzini, sarde, sardoni e molluschi. Sarà anche allestita una pescheria didattica per presentare le specie ittiche tipiche, mentre un'imbarcazione ospiterà brevi tour guidati nel golfo di Trieste. ARC/PPH/ma