Pesca: Zannier, raddoppio immissioni di trota iridea stagione sportiva

Udine, 10 feb - La Regione ha deciso di raddoppiare il finanziamento per l'acquisto di trote destinate alla pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, precisando che "con la legge di stabilità 2023 la Regione ha raddoppiato il finanziamento stanziato a favore dell'Ente tutela patrimonio ittico per l'acquisto e l'immissione di fauna ittica. Le maggiori risorse consentono all'Ente di aumentare i quantitativi di trota iridea da immettere nelle acque interne a scopo di pesca sportiva, ma anche di disporre di risorse per acquistare la trota fario qualora il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica accolga la richiesta già avanzata dalla Regione di poterla nuovamente immettere per le esigenze della pesca sportiva". L'assessore ha messo in evidenza un'ulteriore novità "la stagione di pesca, che si aprirà tra poche settimane, si preannuncia quindi ricca di nuove occasioni per i pescatori sportivi del Friuli Venezia Giulia, facilitati anche dall'applicazione web dedicata alla pesca sportiva: APPesca.FVG".



APPesca.FVG è stata realizzata dall'Ente tutela patrimonio ittico in collaborazione con Insiel; l'applicazione è completamente gratuita e permette ai pescatori che vi si sono registrati di effettuare tutte le operazioni amministrative direttamente dal proprio smartphone, potendo così pagare i canoni di pesca, segnare le uscite e le varie annotazioni in totale autonomia e comodità, svincolandosi dall'uso di documentazione cartacea.



"L'applicazione APPesca.FVG è di facile utilizzo - ha precisato Zannier -. Si tratta infatti di uno strumento molto apprezzato da chi arriva nella nostra regione per trascorrere qualche giorno di relax dedicandosi alla pesca, ma anche facilmente utilizzabile dai pescasportivi della regione".



Per ulteriori informazioni è sufficiente visitare le pagine del sito web di ETPI (https://www.etpi.fvg.it/cms/it/). ARC/com/SSA/gg