Pesca:Zannier,riconoscere indennità a operatori fermi per mucillagini

Udine, 12 lug - "Con le elevate temperature di questi giorni, al largo delle coste dell'Adriatico si è ripresentato il fenomeno delle mucillagini che impatta negativamente su alcune tipologie di pesca, come ad esempio quella delle reti trainate. La mucillagine si incolla alle reti impedendo le attività ordinarie. Per questo come Regione Friuli Venezia Giulia chiediamo che sia riconosciuta un'indennità ai lavoratori del comparto che, a causa delle mucillagini, sono impossibilitati a lavorare. Quello che chiediamo è una forma di sostegno al reddito solo per gli addetti imbarcati nei motopescherecci che non possono uscire in mare, attraverso misure ad hoc già previste del Fis, il Fondo di integrazione salariale, e della misura sociale prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 213/2023".Lo dice l'assessore regionale alle Risorse ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che sintetizza così le richieste contenute nel Documento unitario condiviso oggi nell'incontro del Distretto della pesca, convocato per affrontare l'emergenza mucillagini, al quale hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Pesca del Veneto, Cristiano Corazzari - in qualità di Coordinatore del Distretto della pesca del Nord Adriatico, soggetto che riunisce gli assessori alla Pesca di Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna -, e l'assessore alla Pesca della Regione Emilia Romagna, oltre ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali di categoria."Si tratta di una richiesta condivisa con i colleghi delle regioni che si affacciano sull'Alto Adriatico e condivisa anche con le categorie coinvolte - ha aggiunto Zannier -. Non si tratta di modificare il calendario, che prevede il fermo pesca a partire dal 31 luglio, ma di sostenere i lavoratori del comparto che a causa di una momentanea difficoltà non possono lavorare".