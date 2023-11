Pesistica:Anzil, 100° titolo italiano Miossport successo straordinario

Trieste, 28 nov - "Uno straordinario traguardo che non solo attesta l'eccellenza sportiva della Miosport, ma contribuisce in modo significativo alla promozione della pesistica come disciplina, attraverso l'attività sportiva e iniziative culturali. Questo successo porta lustro e prestigio al club e, al tempo stesso, sottolinea il suo impegno nel promuovere uno stile di vita sano e la diffusione della cultura sportiva nella comunità del territorio".



È il messaggio trasmesso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil all'Asd Miossport di Cervignano, società attiva nel mondo della pesistica che, con il successo di Salvatore Modica ai campionati nazionali di Para Powerlifting svoltisi recentemente a Catania, ha conseguito il centesimo titolo italiano individuale della propria storia.



Il rappresentante della Giunta, a nome dell'Amministrazione regionale, si è congratulato con gli atleti, i tecnici e i collaboratori del sodalizio, evidenziandone l'instancabile impegno e dedizione quotidiani. ARC/PAU/gg