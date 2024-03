Pianificazione: Amirante, Fvg avanguardia su gestione verde pubblico

Ad aprile incontro tecnico a Villa Manin per analizzare il nuovo regolamento Pordenone, 9 mar - "Per armonizzare e gestire al meglio il nostro patrimonio di verde urbano abbiamo creato un gruppo di lavoro misto composto da Regione ed enti locali; il fine è quello di tracciare un percorso virtuoso capace di rendere più omogenea, efficace e tecnicamente corretta, la gestione del verde pubblico e delle alberature. Abbiamo così elaborato una serie di documenti, regolamenti e norme che andremo a breve ad analizzare con gli addetti ai lavori prima che diventino operativi". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e pianificazione Cristina Amirante partecipando a Pordenone al seminario dal titolo "Cosa c'è sotto e cosa ci mettiamo sopra? Esigenze colturali delle alberature per la corretta gestione in ambito urbano" svoltosi nell'ambito della manifestazione fieristica Ortogiardino. Come spiegato dall'esponete dell'Esecutivo Fedriga, il Friuli Venezia Giulia nell'ambito del verde urbano è stato all'avanguardia in Italia, avendo legiferato già nel 1993 sulla tutela degli alberi come patrimonio monumentale. "Allora - ha detto Amirante - fummo i primi a dotarci di una linea contributiva dedicata alla cura e alla valorizzazione di queste particolari piante mentre, al momento, abbiamo censito il più alto numero di alberi monumentali tra tutte le Regioni italiane. Partendo da questo patrimonio di conoscenze abbiamo dato vita al gruppo di lavoro 'Alberi e Verde urbano' di cui fanno parte la Regione e gli enti locali per elaborare una serie di documenti, regolamenti e norme che permettano di allineare le competenze di chi è chiamato ad operare sul campo. Inoltre, è stato creato uno staff dedicato al sostegno delle varie esigenze comunali per il verde urbano, così da far crescere le conoscenze e le professionalità necessarie a garantire un verde di qualità a tutti i cittadini". Questo gruppo di lavoro ha già prodotto i primi risultati, che consistono nella redazione di un nuovo regolamento più articolato ed efficiente per assicurare una linea contributiva dedicata agli alberi monumentali. Inoltre, sono state aggiornate le linee guida per la cura e la salvaguardia degli alberi monumentali notevoli e di pregio nonché l'elaborate alcune norme tecniche dedicate alla cura dei grandi alberi. "Per garantire che questi obiettivi siano realmente raggiunti - ha aggiunto l'assessore regionale - all'interno della Direzione centrale infrastrutture e territorio, per la prima volta, abbiamo deciso di istituire una figura dedicata proprio a queste tematiche. Il 5 aprile, dalle 15 alle 18, si terrà a Villa Manin un incontro tecnico durante il quale saranno presentate a proprietari, gestori, ditte e professionisti le novità contenute in questi elaborati, sicuro punto di riferimento per la cura del verde arboreo regionale e nazionale per gli anni a venire. Attraverso un gioco di squadra, l'intento è quello di confrontarci e cogliere importanti suggerimenti da inserire nei regolamenti prima che questi diventino a tutti gli effetti operativi". ARC/AL/ma