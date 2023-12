Pianificazione: Amirante, gruppo tecnico per Piano territorio Fvg

Lavorerà alla revisione della materia urbanistica regionale



Udine, 19 dic - "Negli anni la materia urbanistica a livello regionale è rimasta ancorata al 1978, nonostante i tentativi di approvare un piano territoriale di livello regionale oggi più che mai necessario. La centralità delle scelte pianificatorie, che connotano l'azione politica di questa legislatura, ci impone la ripartenza di un progetto di Piano di governo del territorio che risponda alle esigenze dello sviluppo del Friuli Venezia Giulia in maniera concreta, attuale e immediata, garantendo la valorizzazione e la salvaguardia delle identità e orientando la rigenerazione territoriale nell'ambito dello sviluppo e della sostenibilità delle risorse".



Così l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha motivato la scelta dell'Amministrazione regionale di costituire un Gruppo di lavoro tecnico specialistico, denominato "Gruppo tecnico di Lavoro: Il piano di governo del territorio-PGT" per dar corso, a livello regionale, all'adozione del Piano e alla contestuale revisione della materia urbanistica.



"Gli obiettivi che in questa fase il gruppo dovrà affrontare sono molteplici, complessi e fortemente interconnessi tra loro - ha detto Amirante. I tecnici dovranno analizzare proposte di miglioramento della resilienza del territorio e della prevenzione dei rischi naturali; il passaggio da una logica di urbanistica in espansione a una di rigenerazione territoriale e di miglioramento della qualità urbana. Vogliamo una Regione improntata alla coesione e all'equità nell'equilibrio fra i centri abitati nell'area vasta, il miglioramento dell'accessibilità e l'incremento della mobilità sostenibile, anche lenta. Una Regione territorialmente sostenibile con un miglioramento del bilancio energetico regionale, una migliore attrattività e sostenibilità degli agglomerati produttivi commerciali e una valorizzazione delle aree rurali a supporto dell'agricoltura e della bioeconomia e del turismo".



Il Gruppo di Lavoro interdirezionale, composto da una trentina di rappresentanti di vari settori, sarà protagonista di un percorso partecipato, coordinato dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, che oltre agli uffici interni ha previsto il coinvolgimento delle Università di Trieste, Udine e dello Iuav di Venezia, nell'ambito del processo di revisione del Piano di governo del territorio, in parte già avviato nel 2020. Una prima sintesi delle risultanze tecnico-scientifiche fin qui elaborate, è stata svolta nel corso dell'evento pubblico dello scorso 13 novembre con cui è stato promosso l'ascolto e il confronto tra gli attori che hanno coordinato le varie fasi progettuali dello strumento di pianificazione mai entrato formalmente in vigore e gli stakeholders del territorio, quali le amministrazioni comunali e le categorie professionali operative in materia. ARC/SSA/al