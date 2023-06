Pianificazione: Amirante, obiettivo legge su rigenerazione urbana

L'assessore ha partecipato al Festival di Green&Blue a Roma Trieste, 5 giu - "L'obiettivo è quello di portare all'approvazione del Consiglio regionale una nuova norma sulla rigenerazione urbana, al fine di sostenere concretamente i comuni del Friuli Venezia Giulia nell'essere performanti su un tema altamente strategico come quello, nell'ambito della pianificazione del territorio, delle politiche di adattamento al cambiamento climatico". Lo ha detto oggi a Roma l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante durante il suo intervento al Festival di Green&Blue nella sala della protomoteca in Campidoglio. L'evento, che si tiene sia nella Capitale sia da domani a Milano, celebra la Giornata dell'Ambiente e la Giornata degli Oceani con il fine di partire dalla scienza e dai dati per favorire i cambiamenti nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, per rigenerazione urbana si intende in primo luogo "ridare nuova vita a parti di città in cui si è già costruito, o meglio restituire ai cittadini degli spazi in parte attrezzati ma inutilizzati, come ad esempio le ex caserme, all'interno dei quali si va a realizzare rinnovati contesti di socialità e di sviluppo economico". "Quindi - ha continuato l'assessore - residenzialità, ma anche la possibilità di prevedere l'insediamento di attività commerciali che contribuiscano a una riqualificazione del territorio senza un nuovo consumo di suolo". Amirante, infine, ha sottolineato l'impegno della Regione sul tema della sostenibilità ricordando i 100 milioni del bando regionale per il bonus fotovoltaico, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'istallazione di impianti sugli immobili ad uso residenziale. ARC/GG/ma