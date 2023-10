Pianificazione: Amirante, urbanistica Lignano è chiave eco-sviluppo

Udine, 26 ott - "Le nostre città con vocazione turistica hanno un ruolo cruciale nello sviluppo economico della regione. Il Comune di Lignano Sabbiadoro è sensibile ad una crescita sostenibile dei servizi turistici del futuro e in questa partita le scelte urbanistiche costituiscono la chiave di un vero eco-sviluppo. Bene quindi che l'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro voglia condividere le linee strategiche con la Regione soprattutto in ottica di limitazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana". È il commento dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine dell'incontro con l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lignano Sabbiadoro Marco Donà. I temi trattati nel corso dell'incontro sono stati il masterplan che include la nuova cittadella dello sport e il nuovo piano regolatore comunale. "L'obiettivo del Comune di Lignano, che coincide con quello della Regione, è estendere l'attrattività della città balneare durante tutto l'anno e i servizi sportivi possono contribuire alla destagionalizzazione turistica. Allo stesso modo la tutela della sicurezza viaria e una corretta pianificazione urbanistica, che abbia uno sguardo lungo sul futuro, sono le basi per trovare la corretta adesione agli obiettivi di crescita sostenibile per tutto il Friuli Venezia Giulia", ha osservato Amirante. "Questo incontro si inserisce nel percorso di confronto che la Regione intende intraprendere in vista dell'adozione del nuovo Piano di governo del territorio. Il primo incontro aperto a tutti gli stakeholders si terrà a novembre e servirà alla presentazione degli studi affidati alle tre Università di Trieste, Udine e Venezia e che hanno richiesto due anni di lavoro per porre le basi del nuovo sviluppo del Friuli Venezia Giulia", ha anticipato Amirante. ARC/SSA/pph