Piano sicurezza stradale: Regione, studenti e infrastrutture priorità

Trieste, 26 ott - "La Regione sta procedendo ad una revisione del Piano regionale della sicurezza stradale in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale (Pnss) 2030 recentemente approvato e con le strategie comunitarie di settore. Fra le priorità rilevate a livello regionale rientrano i percorsi casa-scuola e casa-lavoro, già priorità del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci) oggi pienamente in vigore e gli incidenti del fine settimana già oggetto di campagne di sensibilizzazione e di specifici protocolli di intesa con l'Inail e il Commissariato del Governo. Oltre a favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, la Regione punta a programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale, garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio oltre che realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.



Lo ha riferito l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga che ha la delega per le Infrastrutture, in risposta ad una Iri oggi in Consiglio regionale.



Proprio per tutelare le utenze deboli e gli studenti che devono essere destinatari di specifiche azioni di sensibilizzazione in merito alla sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale intende proseguire nella collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale oltre che attraverso azioni di diversa natura che coinvolgano forze di polizia, enti locali, enti gestori di strade, rappresentanti del Governo centrale, enti di formazione ed ogni altro portatore d'interesse che sia in grado di contribuire in maniera rilevante agli obiettivi del piano.



Sotto il profilo delle infrastrutture, ha riferito Scoccimarro, si evidenzia che negli ultimi mesi la Regione ha approvato un programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle reti stradali regionali da 91mln, dei quali più di 80mln già coperti da fondi ministeriali mentre risale a maggio l'approvazione di un piano di interventi per migliorare l'accessibilità delle aree interne del valore di 7,6 mln. Si aggiungono gli investimenti rilevanti fatti a valere sulla legge regionale 7/2020 per la manutenzione della viabilità comunale (oltre 13mln nel triennio 2020-2022), la messa in sicurezza delle traverse urbane delle strade provinciali, regionali e statali con uno stanziamento di 10 mln per i primi interventi previsti dallo studio di fattibilità il cui valore complessivo è di 18 mln. È stato inoltre acquisito uno studio di fattibilità per la riqualificazione della strada statale n. 13 e della strada regionale n. 56 per individuare gli interventi prioritari per migliorare la percorribilità e la sicurezza dei due assi stradali.



A livello regionale e sovraregionale si provvederà quindi a conformare il Piano regionale della sicurezza stradale agli obiettivi del Pnss 2030 e verranno promosse nuove e specifiche iniziative e, se necessario, complementari ai programmi di attuazione del Piano nazionale il quale pone come obiettivo la riduzione del 50% entro il 2030 delle vittime e dei feriti gravi per incidenti stradali rispetto al 2019 e il loro azzeramento entro il 2050.



Come ha ricordato Scoccimarro, per l'attuazione del Piano sono stimate risorse complessive per 1,4 miliardi di euro, tra fondi nazionali e cofinanziamento degli enti locali. Con i successivi cinque programmi di attuazione specifici in cui sarà articolato il Piano, verranno concordati con gli enti centrali e territoriali i criteri di riparto delle risorse disponibili per far sì che esse siano utilizzate per realizzare gli interventi più efficaci in termini di riduzione dell'incidentalità.



L'erogazione delle risorse del Pnss 2030 avverrà tramite contribuzione diretta da parte del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Regioni e la determinazione delle risorse in modo proporzionale del costo sociale degli incidenti sul territorio. ARC/LP/gg