Pnnr: Zilli, Regione-Prefettura in sinergia per aiuto a piccoli Comuni

Su 231 progetti da rendicontare nel territorio udinese oltre l'80 per cento risulta concluso Udine, 15 feb - "La Regione di concerto con Anci Fvg vuole rafforzare ulteriormente la collaborazione con tutti gli enti territoriali affinché il Pnnr sia a tutti gli effetti un'occasione di crescita: l'incontro di oggi con il Prefetto di Udine ha permesso di confermare e rafforzare la sinergia già in atto e di ragionare su alcuni strumenti innovativi che metteremo in campo per aiutare soprattutto i Comuni medio piccoli che registrano specifiche difficoltà operative sui progetti redicontati al 31 dicembre 2023". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a seguito dell'incontro con il prefetto di Udine Domenico Lione a cui hanno preso parte funzionari regionali e della Ragioneria di Stato. "È il primo di quattro incontri che l'Amministrazione regionale, come cabina di regia del Pnnr, ha voluto organizzare sul territorio con le Prefetture e le Ragionerie territoriali dello Stato per fare un punto sullo stato di avanzamento delle progettualità: si tratta di un quadro che rassicura perché su 231 progetti da rendicontare al 31 dicembre 2023 nel territorio di competenza della Prefettura di Udine oltre l'80 per cento risulta concluso" ha commentato Zilli. Regione e Prefettura si sono impegnate per un aggiornamento in primavera, in attesa anche dei decreti ministeriali che stabiliranno le risorse e le modalità per coprire i progetti il cui finanziamento è al momento in fase di definizione". ARC/EP/gg