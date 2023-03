Pnrr: accordo Fvg con Anci e Ragioneria Stato per supportare i Comuni

Udine, 21 mar - L'assessore regionale alle Finanze ha posto la firma al primo protocollo del Nord Est tra Regione autonoma, Anci e Ragioneria territoriale dello Stato.



L'intesa è finalizzata ad offrire il necessario supporto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia nell'attuazione dei progetti inclusi nel Pnrr. Il protocollo si propone di stabilire una fattiva sinergia tra i diversi attori definendo, tra loro, una regia comune.



Per l'assessore è un ulteriore concreto aiuto agli enti locali nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima Regione a livello nazionale a proporre una cabina di regia interdisciplinare per condividere le modalità di raggiungimento degli obiettivi, puntando soprattutto sulla sburocratizzazione. Forte anche del ruolo del presidente della Regione al vertice della Conferenza delle Regioni, il Friuli Venezia Giulia ha fatto da apripista a molte pratiche positive.



Il protocollo d'intesa assegna alla Ragioneria territoriale dello Stato l'impegno di supportare i Comuni nel corretto utilizzo del sistema di monitoraggio Regis, anche mediante l'organizzazione di attività formative dedicate; inoltre si farà carico di un servizio di assistenza tramite una casella di posta dedicata ed un supporto telefonico.



La Regione è coinvolta in azioni di collaborazione alle attività previste assicurando, sempre nel rispetto delle competenze attribuite, la messa in opera di strumenti e azioni di supporto che si rendessero necessarie; l'Anci è chiamata a collaborare per diffondere al meglio le comunicazioni e informazioni nei confronti dei propri associati.



Un chiaro esempio - come ha detto l'esponente dell'Esecutivo - della volontà di offrire strumenti utili per conoscere le opportunità derivanti dal Pnrr e le soluzioni che sono disponibili. Il Pnrr è un piano complesso che, ha richiamato l'assessore, ha tenuto poco conto delle diversità territoriali, fattore che ha spinto il Friuli Venezia Giulia ad utilizzare tutte le possibilità attribuite alla specialità regionale per avvicinare anche gli enti più piccoli e meno strutturati alle occasioni offerte dal Pnrr. Tutto ciò, tenendo conto anche del quadro di difficoltà dovuto all'inflazione e al conseguente aumento del costo delle opere pubbliche.



L'assessore ha poi ricordato che il Friuli Venezia Giulia beneficerà di quasi 2 miliardi di euro di fondi che andranno a vantaggio della comunità regionale, della sua crescita sostenibile e del suo sviluppo futuro. La Regione intende continuare ad essere un esempio virtuoso per questo e per ogni altra risorsa che lo Stato e l'Europa vorranno mettere a disposizione. ARC/SSA/gg