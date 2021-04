Pnrr: Fedriga, affrontati con alcuni ministri aspetti salienti Piano

Roma, 14 apr - "L'incontro di oggi con i ministri Gelmini, Cingolani, Colao e Brunetta ha permesso di fare il punto su molti aspetti salienti del Pnrr. Abbiamo quindi preso atto di quanto emerso nel confronto odierno e domani torneremo a discuterne nella Conferenza delle Regioni. ". Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro tenutosi al Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie sul Pnrr. "I ministri intervenuti oggi - prosegue Fedriga - hanno riconosciuto la necessità di un coinvolgimento costante delle Regioni lungo tutto il percorso di costruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella successiva attuazione dei suoi contenuti. La mole di investimenti che dovremo attivare in poco tempo impone infatti che Stato e Regioni procedano in modo spedito e pienamente coordinato: anche per questo, abbiamo condiviso con i ministri l'esigenza di attivare da subito tavoli tematici e abbiamo rinnovato all'Esecutivo nazionale la richiesta che la Conferenza delle Regioni partecipi in modo permanente al Comitato interministeriale per la transizione ecologica." Fedriga esprime infine piena condivisione su quanto detto dal ministro Brunetta in merito alla necessità di cambiare le regole di accesso alla Pubblica amministrazione, puntando su digitalizzazione e competenze, e rispetto all'esigenza di un'azione di semplificazione. "Condividiamo a tal proposito l'urgenza di interventi strutturali per la semplificazione su temi chiave quali il codice degli appalti, e la necessità di lavorare insieme per disboscare le norme e snellire le procedure con azioni coraggiose che garantiscano margini di maggiore operatività agli operatori amministrativi delle istituzioni regionali e locali." ARC/Com/al