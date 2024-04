Pnrr: Regione plaude a ruolo Informest a supporto progettualità

Udine, 23 apr - La Regione Friuli Venezia Giulia esprime soddisfazione per il ruolo di supporto svolto da Informest per la gestione dei progetti afferenti al Pnrr e sottolinea la virtuosità della partecipata regionale per l'utilizzo del Fondo di dotazione, che ha registrato il secondo miglior dato degli ultimi dieci anni. È quanto ha riportato l'assessore regionale alle Finanze a margine dell'assemblea ordinaria dell'ente strumentale della Regione, di cui questa detiene il 99,7% delle partecipazioni, coperte per la restante parte da Camera di commercio della Venezia Giulia, Comune di Gorizia, Comune di Tarvisio e Comunità Collinare del Friuli.Quello affidato a Informest è, per la Regione, un ruolo rilevante a favore del territorio nell'accompagnamento di progettualità anche in vista di GO!2025 e dei progetti transfrontalieri che interessano la Capitale europea della Cultura, con particolare attenzione alla cooperazione tra gli Stati.Il bilancio è il primo redatto da quando si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione ad agosto 2023 e rappresenta il risultato a pareggio che si è realizzato appunto attraverso l'utilizzo virtuoso del Fondo di dotazione a copertura dei costi di funzionamento non interamente coperti dai contributi sui progetti. ARC/SSA/ma