Pnrr: Regione, ulteriori risorse per il Fondo anticipazioni ai Comuni

Udine, 27 mag - Un passo importate in un momento delicato di attuazione del Pnrr che mette in luce il vero punto nevralgico della buona riuscita del Piano, ovvero l'attenzione verso le esigenze dei Comuni e degli enti del sistema regionale coinvolto per l'esecuzione delle opere e la rendicontazione delle spese.E' il commento dell'assessore regionale alle Finanze, che ha partecipato oggi in video collegamento, dalla sede della Prefettura di Udine, alla riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, con cui è stato dato ufficialmente avvio ai lavori che tutte le Cabine di coordinamento italiane, operanti presso le Prefetture, saranno chiamate a svolgere a livello territoriale, per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.L'Amministrazione regionale ha istituto, fin dalla prima versione del Pnrr, la Cabina di regia regionale, organo di condivisione del complesso sistema di investimenti sul territorio regionale e per garantire la liquidità utile a rispettare i tempi e lo stato di avanzamento dei lavori.Per questo, accanto a questo strumento, ha ricordato l'esponente della Giunta del Fvg, la Regione ha previsto sistemi finanziari innovativi fra i quali il Fondo anticipazioni-liquidità relativo agli interventi previsti dal Pnrr a favore delle Amministrazioni comunali per consentire loro di proseguire con gli stati di avanzamento degli interventi. Sarà valutata in sede di assestamento l'implementazione delle risorse, rispetto a quelle già messe in disponibilità, estendendo così l'operatività dello strumento.L'assegnazione delle risorse Pnrr e Pnc sul territorio regionale, pari a 2,9 mld di euro, è così distribuita: Gorizia 200.989.223,38 (Pnrr) e 10.000.000,00 (Pnc), Pordenone 401.244.182,48 (Pnrr) e 31.348.002,15 (Pnc), Trieste 577.899.642,47 (Pnrr) e 535.986.681,15 (Pnc) mentre Udine 684.636.544,88 (Pnrr) e 34.847.156,92 (Pnc). ARC/LP/gg