Pnrr: Zilli, 5 mln e modello standard per anticipazioni ai Comuni

Trieste, 3 feb - "Presenta una capienza di 5 milioni di euro il fondo per le anticipazioni ai Comuni per finanziare progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per semplificare le procedure e per agevolare le amministrazioni locali che devono avviare tempestivamente gli interventi finanziati nell'ambito del Pnrr e del Fondo nazionale complementare abbiamo deciso di adottare anche un determinato modello di istanza standardizzato per accedere a queste importanti risorse".

Lo comunica l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, dopo che oggi la Giunta regionale ha approvato una apposita delibera.

"Le domande - precisa Zilli - potranno essere presentate dalle amministrazioni locali da lunedì 6 febbraio, quando la modulistica sarà pubblicata sulla pagina del sito della Regione denominata Portale Europa alla Sezione Pnrr, e fino al prossimo 15 novembre".

"Abbiamo inoltre stabilito - aggiunge l'assessore - che eventuali modifiche al modello di istanza, di carattere non sostanziale, possano essere apportate con decreto della Direzione centrale Finanze della Regione".

Come stabilito dalla recente Legge di stabilità 2023 possono accedere alle anticipazioni i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, che abbiano già presentato questa richiesta all'amministrazione statale titolare dell'intervento e che presentino un effettivo fabbisogno di cassa da attestarsi da parte del responsabile finanziario. ARC/RT/pph