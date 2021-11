Pnrr: Zilli, attendiamo da Governo bandi e provvedimenti definitivi

Trieste, 10 nov - "Ferma restando la piena disponibilità al confronto costante con il Consiglio regionale su un tema così determinante per il futuro dei nostri territori, va rimarcato che il rapporto con il Governo in questo frangente evidenzia un momento di impasse, in parte superato dalle recentissime aperture del ministro Gelmini la quale ha garantito alle Regioni la costituzione di una cabina di regia strutturata con un nucleo di personale dedicato".



Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della seduta del Consiglio regionale l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, rispondendo a un'interrogazione sul coinvolgimento del Consiglio regionale nel processo di definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



"Da parte nostra - ha sottolineato Zilli - abbiamo messo in campo risorse ed energie, in termini di competenze e di personale, creando in sede locale una cabina di regia, finalizzata al monitoraggio dei nuovi bandi e degli investimenti, a cui partecipa anche una rappresentanza degli enti locali attraverso l'Anci.



Relativamente allo stato dell'arte dei progetti inseriti nel piano regionale sul Pnrr inviato a Roma, come ha spiegato l'assessore, a esclusione di alcuni interventi, buona parte delle indicazioni della Regione attendono ancora dei provvedimenti definitivi da parte del Governo. ARC/GG/pph