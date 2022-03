Pnrr: Zilli-Bini, confronto imprese utile per aggiornare investimenti

Trieste, 15 mar - "Anche in considerazione delle ricadute economiche che sicuramente ci saranno per la nostra regione in seguito alla crisi Ucraina, il Pnrr è un'occasione importante per mantenere il nostro territorio competitivo, perché si innesta sulla parte terminale della programmazione europea 2014-20 e su quella iniziale 2021-27. La Cabina di Regia voluta dal governatore Fedriga è quindi uno strumento molto utile per ottenere quante più risorse possibili per il Friuli Venezia Giulia e adeguare il piano nazionale a una situazione in continuo mutamento, apportando le modifiche necessarie per fare fronte al momento di grande incertezza che stiamo vivendo. Il confronto con le imprese è quindi fondamentale e da esso è emerso che i temi focali sono l'energia, il costo delle materie prime e la necessità di rivedere gli investimenti per sostenere le aziende garantendo loro l'accesso al credito". Il lavoro svolto della Regione con i tavoli di partenariato è stato accurato e la Regione è pronta ad adottare la bozza di programma che sarà trasmessa alla Commissione europea, ma in questo contesto è fondamentale il confronto costante con il territorio. Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante la riunione svolta assieme all'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini con i rappresentanti delle categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, tra i quali il presidente della Camera di commercio Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti. L'assessore Bini ha spiegato che "negli ultimi 20 giorni il mondo è cambiato e quindi molte delle linee di intervento che abbiamo sviluppato dovranno essere riscritte perché oggi c'è il rischio, se non si interviene in tempi rapidi, che l'economia subisca uno shock molto forte. Abbiamo quindi avanzato la richiesta al Mise di intervenire con risorse significative per il tessuto economico. È necessario che il Governo aiuti le imprese a rimanere sul mercato anche attraverso interventi come la rateizzazione delle bollette in scadenza e la proroga della moratoria sui crediti". L'assessore alle Attività produttive ha infine rimarcato "che nei prossimi giorni ci saranno alcuni appuntamenti importanti: il primo sarà il 17 marzo, quando si terrà l'incontro tra la Commissione sviluppo economico e la task force del Mise sulla crisi economica, durante la quale si discuterà anche di Pnrr. Il 23 marzo è prevista la riunione del tavolo tra le categorie economiche e i sindacati per confrontarci sulle misure che il Governo, presumibilmente, metterà in campo questo fine settimane". ARC/MA/gg