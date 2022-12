Pnrr: Zilli, Case per Europa sono valore aggiunto per Fvg

Per l'assessore l'odierno convegno sul Pnrr è un'occasione di crescita Trieste, 17 dic - "Le Case per l'Europa di Gemona del Friuli e Gorizia sono luoghi di utile confronto e dialogo che offrono l'occasione di mettere in luce le opportunità di sviluppo offerte al Friuli Venezia Giulia sia dalla programmazione europea e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sia da un evento come Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Proprio per questo nella legge di Stabilità, approvata ieri in tarda serata, sono stati inseriti 100mila euro destinati a queste due realtà per continuare a garantirne il funzionamento e il ruolo di collegamento tra i nostri giovani e le esperienze europee". Lo ha detto l'assessore regionale alla Finanze Barbara Zilli durante il convegno "Sviluppi del Pnrr: la next generation Eu e gli Eurobond", organizzato a Venzone dalla Casa per l'Europa di Gemona del Friuli, che ha visto tra i relatori in qualità di esperto di integrazione europea il professor Renato Damiani e il presidente della Casa per l'Europa Ivo Del Negro. "Anche quest'anno questo tradizionale momento di dialogo ha fornito l'occasione di affrontare argomenti d'interesse per l'intero Friuli Venezia Giulia - ha detto Zilli-. Il Pnrr è un tema strategico per la crescita del nostro territorio e l'Amministrazione regionale è grata al presidente Del Negro e ai suoi collaboratori per avergli dato spazio e risalto. Attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza arriveranno nella nostra regione risorse per quasi 1,8 miliardi di euro, che verranno impiegate per realizzare interventi strutturali volti a favorire la competitività della nostra regione e il consolidamento della sua economia". Zillli ha spiegato che "la dotazione del piano per Friuli Venezia Giulia è stata aumentata di ben 131 milioni di euro per investimenti sulla ricerca. Al momento siamo nella fase attuativa del Pnrr e il ruolo della cabina di regia voluta dalla Regione si è già rivelato fondamentale per la messa a terra di queste ingenti risorse". ARC/MA/pph