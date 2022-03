Pnrr: Zilli e Roberti, al via da domani serie di incontri con i Comuni

Trieste, 8 mar - In seguito all'insediamento della Cabina di regia, avvenuto formalmente il 16 febbraio scorso, gli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, hanno invitato tutti i sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia a partecipare a una serie di incontri sul territorio per un "confronto utile alla crescita della nostra comunità regionale" sul Piano nazionale di di ripresa e resilienza.



La Cabina di regia permetterà di creare una connessione tra territorio e Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le dotazioni finanziarie ad oggi sono pari a circa un miliardo e mezzo di euro, da impiegare sui seguenti settori strategici: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.



La Cabina, che vede anche la partecipazione dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci) del Friuli Venezia Giulia, monitorerà il rispetto delle tempistiche e il confronto sulle opportunità di sviluppo che derivano dal Pnrr, con il supporto di una segreteria tecnica e avvalendosi della collaborazione di Informest, e si occuperà di aggiornare il sito web, raccogliere informazioni su bandi e avvisi, fungere da raccordo con le strutture centrali come i ministeri, predisporre documenti di orientamento e supportare i Comuni e le Direzioni centrali per la predisposizione dei progetti prioritari.



Queste le date e gli orari degli incontri programmati: si comincia domani a Pordenone alle 15.00 nell'Auditorium della Regione in Piazza Ospedale Vecchio, ingresso da via Roma 2. Secondo e terzo appuntamento, rispettivamente a Udine, giovedì 10 marzo alle 14.00 nel Salone situato al 1° piano del palazzo Antonini/Belgrado, in piazza Patriarcato n°3, e a Tolmezzo, sempre il 10 marzo, alle 18.00, nella Sala della Comunità Montana della Carnia. Venerdì 11 gli incontri conclusivi: a Trieste alle 10.30 in Sala Predonzani in via dell'Orologio 1, Palazzo delle Regione, e a Gorizia alle 12.30 nella sala Auditorium Cultura Friulana di via Roma. ARC/PPH