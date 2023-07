Pnrr: Zilli, Fvg garantisce monitoraggio e trasparenza su 2 mld fondi

Trieste, 4 lug - "La Regione si è attivata per prima in Italia per affiancare le Amministrazioni locali nell'attuazione delle progettualità finanziate dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza. Abbiamo istituito la Cabina di regia con Anci che è diventata una best practice a livello nazionale. Inoltre un aggiornamento costante con gli Enti locali, gli Edr e lo Stato ci consente di avere un monitoraggio continuo sull'andamento della spesa dei 2 miliardi e 159 milioni di risorse di cui il territorio regionale è assegnatario". È quanto ha riferito l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli rispondendo in Aula ad una mozione sull'attuazione dei progetti riferiti al Pnrr in Friuli Venezia Giulia e all'ipotesi di istituzione di una sottocommissione in Consiglio regionale per il monitoraggio dell'avanzamento del Piano. "Apprezzo l'impegno del Consiglio regionale a voler trattare il tema - ha detto Zilli -, ma credo che l'istituzione di una sottocommissione sia superflua perché l'attuale Commissione competente ha tutti gli strumenti per chiedere un'audizione all'assessore sullo stato di attuazione del Piano, oltre che per accedere ad una serie di documenti che in piena trasparenza sono pubblicati online". Sulla trasparenza delle informazioni, Zilli ha richiamato in particolare quanto disponibile all'interno del Portale Europa regionale, raggiungibile all'indirizzo europa.regione.fvg.it (link diretto https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/pnrr-fvg-36725). Su questo sito sono reperibili grafici relativi alle assegnazioni ricevute per investimenti Pnrr in Friuli Venezia Giulia; grafici relativi agli investimenti Pnrr gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale; tabelle con i dati relativi alle assegnazioni a favore dell'Amministrazione Regionale suddivise per linea di investimento e numero di progetti; slide degli incontri della Cabina di Regia, che restituiscono una fotografia delle attività di accompagnamento degli investimenti messe in campo dalla Regione. "Credo che abbiamo espresso uno sforzo importante per affiancare le amministrazioni locali, alle prese con tutte le difficoltà dovute alla carenza del personale ma soprattutto alla complessità delle procedure previste dai bandi del Pnrr" ha specificato Zilli. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia ha recentemente inviato al Ministero numerose proposte progettuali, selezionate tra quelle che non hanno trovato copertura sul Piano per mancanza di fondi e tra altri progetti regionali rilevanti e compatibili con i vincoli attuativi del Pnrr, da candidare per la possibile copertura con eventuali riprogrammazioni del Piano. Il totale delle proposte inviate ammonta a poco meno di 1 miliardo di euro; tra gli investimenti di maggiore dimensione vi sono quelli per la riduzione del rischio idrogeologico (241 milioni di euro), gli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (269 milioni) e per investimenti sugli ospedali di comunità e case della comunità (100 milioni). ARC/SSA/gg