Pnrr: Zilli, massimo sforzo comune per raggiungere tutti gli obiettivi

Trieste, 22 nov - "Enti locali, Regione, Anci e Compa stanno continuando a lavorare con grande impegno per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno sforzo sempre più serrato soprattutto in vista delle scadenze di fine anno. Siamo consapevoli che l'impegno, soprattutto a carico dei Comuni medio piccoli, sia particolarmente oneroso ma quella del Pnrr è una sfida che il nostro sistema deve assolutamente vincere". Lo ha sostenuto l'assessore alle Finanze Barbara Zilli che oggi ha presieduto a Trieste l'undicesima riunione della cabina di regia per il Pnrr. "L'invito rivolto a tutte le amministrazioni comunali - ha sottolineato Zilli - è quello di fare un ulteriore sforzo per inserire i dati sul sistema Regis e per completare tutti gli adempimenti richiesti, garantendo così l'arrivo dei finanziamenti assegnati". Nel corso della riunione è stato ricordato che il sistema Regis, sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato rappresenta la modalità esclusiva attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del Pnrr possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati. "Come Amministrazione regionale - ha aggiunto l'assessore - siamo molto soddisfatti dell'andamento di questa partita strategica per il nostro territorio. Nonostante le difficoltà legate all'aumento dei costi per la realizzazione delle opere e a quelle di carattere procedurale, stiamo andando avanti secondo le nostre previsioni con ottimi risultati". "Sulla base del monitoraggio svolto a fine ottobre, il totale delle risorse gestite direttamente dall'Amministrazione regionale ammonta a oltre 581 milioni di euro - ha spiegato Zilli -. Di queste risorse complessive, 126 sono in quota al Fondo nuove competenze (Fnc), mentre oltre 455 milioni di euro derivano dal Pnrr. Su questo ultimo dato possiamo confermare che ben il 73% risulta impegnato da un punto di vista contabile, segno concreto del sostanziale avanzamento del nostro operato". "Siamo convinti - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - che nel 2025 otterremo un risultato estremamente positivo per tutti i soggetti coinvolti in questa sfida fondamentale per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/gg