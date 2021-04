Pnrr: Zilli, Piano regionale Fvg fonda futuro dei prossimi 20 anni

Trieste, 27 apr - "Il Friuli Venezia Giulia si è fatto trovare pronto con progetti su cui potremo costruire il futuro della regione nei prossimi 20 anni. La Giunta è altrettanto pronta a garantire le dotazioni finanziarie utili ad attivare gli investimenti complementari al Piano nazionale". È questo in sintesi uno dei passaggi salienti dell'intervento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della discussione in Aula sulla risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. "Il parco progetti che abbiamo condiviso ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr. La risoluzione votata oggi parla di futuro e di autonomia dei nostri territori. Ciò significa che verranno valorizzati tutti i soggetti e continuerà il dialogo istituzionale, le autonomie regionali saranno protagoniste delle scelte operative affinchè i progetti si concretizzino in cantieri; ci sarà inoltre un forte coordinamento con la Programmazione europea 21-27 a cui stiamo lavorando da tempo", ha ribadito Zilli. Per l'assessore, che ha ringraziato il Presidente del Consiglio regionale e i capigruppo per il contributo impresso "avendo tutti a cuore esclusivamente l'interesse della regione", il Pnrr garantirà "un effetto volano importante per il territorio e le imprese e lascerà un'eredità ai nostri giovani. Anche in Friuli Venezia Giulia sarà possibile ripartire e ricostruire una nuova economia perché qui esiste quella cultura del lavoro che ci contraddistingue, la cultura dei nonni e dei genitori emigrati, dei figli del terremoto del '76 e quell'orgoglio che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni". Il Friuli Venezia Giulia è una delle cinque regioni ad aver votato una risoluzione sul Pnrr, assieme a Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Puglia. La risoluzione approvata dal Consiglio regionale verrà inviata alla Giunta regionale e al Governo. ARC/SSA/pph