Pnrr: Zilli, prosegue fase operativa per allocazione risorse

La dotazione per il Fvg è di 1,9 mld, in aggiunta agli altri fondi strutturali per un totale di 3,4 mld Trieste, 13 feb - "Gli incontri della Cabina di regia Pnrr proseguono con l'obiettivo di allocare le risorse assegnate al Friuli Venezia Giulia, pari a 1,9 mld di euro. Una dotazione importante che si aggiunge alle risorse derivanti dai fondi strutturali (programmazione europea e cooperazione territoriale) per un totale di 3,4 mld e che può concorrere, attraverso investimenti mirati, alla crescita e allo sviluppo del territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della settima riunione della Cabina di regia del Pnrr, che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Trieste. Il tavolo è istituito in collaborazione con Anci Fvg per venire incontro alle esigenze degli enti locali, supportandoli nell'accesso ai bandi nazionali, e per raccogliere le criticità da segnalare al governatore Fedriga, a sua volta membro della Cabina di regia nazionale. Zilli ha rilevato come il principale ostacolo all'implementazione delle opere sia dato dagli aumentati costi delle materie prime. "A tal proposito - ha affermato l'assessore - ci appelliamo al Governo affinché coadiuvi le Regioni nella messa a terra delle risorse attuando provvedimenti risolutivi". Tra gli altri punti emersi nel corso della riunione odierna, sono state spiegate le funzioni del nuovo applicativo per il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti in gestione alle Direzioni centrali: uno strumento che fornisce la possibilità di realizzare estrazioni di dati aggiornati a scopo informativo e di trasparenza e che si pone anche come strumento per segnalare eventuali problematiche. È stato inoltre ricordato il protocollo d'intesa firmato da Regione, Anci Fvg e Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) per l'organizzazione di attività formative volte a irrobustire le competenze dei funzionari pubblici. ARC/PAU/pph