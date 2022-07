Pnrr: Zilli, protocollo d'intesa occasione per i Comuni

Gorizia, 18 lug - "Il Pnrr è un'occasione unica per il nostro Paese e, in questo quadro, la Regione ha instaurato sinergie importanti per facilitare i Comuni nell'accedere ai fondi ed effettuare investimenti utili alla crescita del nostro territorio". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta oggi a Gorizia alla conferenza stampa nella quale sono stati illustrati i punti focali del protocollo d'intesa stipulato da Regione, Camere di Commercio, Agenzia Lavoro&sviluppo impresa e Anci a supporto dei Comuni nell'accesso alle risorse del Pnrr. Risorse che per il Friuli Venezia Giulia ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno - con la prossima approvazione del bilancio di assestamento - ulteriori 5,2 milioni sul fondo di rotazione di 17 milioni istituito nel 2021 per finanziare le progettazioni dei Comuni sulle missioni del Pnrr. "In questo modo - ha dichiarato Zilli - vogliamo garantire a tutti i Municipi che hanno presentato la domanda di contributo di poter sostenere le spese per almeno una progettazione". Nello specifico il Friuli Venezia Giulia, come spiegato dall'assessore, è una delle prime regioni in Italia ad aver avviato una collaborazione con il sistema integrato degli Enti locali attraverso una Cabina di regia che opera in stretta connessione anche con l'Anci regionale. ARC/PAU/al