Pnrr: Zilli, Regione a supporto dei Comuni per allocazione fondi

Udine, 21 nov - "Il Pnrr è un'occasione straordinaria dal punto di vista finanziario, in un momento ricco di stanziamenti tra fondi europei e nazionali. La Regione offre agli enti locali gli strumenti e i servizi per aiutarli a cogliere questa opportunità, indirizzandoli verso i canali migliori". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che oggi pomeriggio, nell'auditorium della Regione a Udine, ha incontrato i sindaci dell'ex provincia di Udine per fare il punto sulla messa a terra delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e le criticità rilevate. Risorse che per il Friuli Venezia Giulia ammontano a 1 miliardo 658 milioni di euro, assegnate per il 29 percento alla Regione, per il 32 percento ai Comuni e per il 39 percento ad altri enti. Zilli ha ricordato l'istituzione di un'apposita cabina di regia che "vuole porsi come mezzo utile al confronto e alla raccolta di segnalazioni da poter successivamente riportare al governatore Fedriga, che a sua volta fa parte della cabina di regia nazionale". Il tavolo è presieduto dall'assessore alle Finanze ed è stato costituito in collaborazione con Anci, che mette a disposizione le proprie competenze per la valutazione e la semplificazione delle procedure autorizzatorie relative ai bandi. "A favore degli enti locali - ha poi spiegato Zilli - è stato anche aperto un bando per assumere a tempo determinato del personale qualificato a supporto dell'attuazione degli interventi Pnrr. Dal 16 novembre è inoltre possibile iscriversi alla newsletter mensile per ricevere le informazioni sui bandi. Infine, alla luce delle richieste pervenute, stiamo valutando la possibilità di inserire in finanziaria una norma destinata ai piccoli Comuni con difficoltà di cassa".