Pnrr: Zilli-Roberti-Scoccimarro, sinergia con Comuni per vincere sfida

Trieste, 11 mar - Mettere concretamente i Comuni del Friuli Venezia Giulia nelle condizioni di cogliere le straordinarie opportunità messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dagli altri strumenti finanziari dell'Unione europea. Occasioni che possono essere sfruttate anche dagli enti locali più piccoli e meno strutturati. Questa la finalità principale della Cabina di regia, il tavolo istituzionale e tecnico che l'Amministrazione regionale ha messo in campo per sostenere i Comuni nella progettazione e successivamente nella realizzazione delle iniziative legate al Pnrr in tempi strettissimi e nel pieno rispetto delle norme nazionali e dei complessi regolamenti europei. Un percorso portato avanti in partnership con Anci. L'argomento è stato al centro dell'incontro che gli assessori Barbara Zilli (Finanze), Pierpaolo Roberti (Enti locali) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) hanno tenuto questa mattina a Trieste con i rappresentanti dei Comuni dell'ex Provincia del capoluogo regionale. "La Cabina di regia - ha spiegato l'assessore Zilli - accompagna gli enti locali anche nella redazione dei bandi e nell'individuazione delle figure professionali più idonee per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nonostante le incertezze e le difficoltà di questo momento storico, stiamo operando in stretta sinergia con i Comuni per far crescere ancora la nostra collettività regionale". "Il Pnrr prevede scadenze molto serrate - ha sottolineato Zilli -. Entro quest'anno dobbiamo impegnare il 70 per cento delle risorse e il rimanente 30 per cento entro la fine del 2023. Questo significa che i progetti devono essere pronti rapidamente e proprio per questa ragione abbiamo istituito anche il Fondo di rotazione per favorire la realizzazione delle progettualità, prestando le risorse necessarie ai Comuni del Friuli Venezia Giulia". "Solo facendo sistema possiamo vincere la sfida del Pnrr che porterà alla nostra Regione centinaia di milioni di euro - ha ribadito l'assessore Roberti -. È noto che i soggetti attuatori del Piano saranno i Comuni. Stiamo pertanto facendo squadra con gli enti locali per eliminare quegli ostacoli che potrebbero frapporsi fra l'erogazione dei finanziamenti e la concreta ripresa economica che tutti auspichiamo". "In tutto questo risulta fondamentale il tema del personale. Abbiamo già adottato alcuni provvedimenti urgenti - ha aggiunto Roberti - proprio per concedere delle deroghe sulle assunzioni in modo che i Comuni possano dotarsi di quel personale tecnico che in concreto dovrà occuparsi della spesa sul territorio delle risorse erogate dal Pnrr, fornendo servizi migliori ai cittadini". Nel corso dell'incontro è stato ricordato infatti che il costo del personale individuato dai Comuni come indispensabile per le progettualità legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza non viene conteggiato nella somma dei costi per i dipendenti nell'ambito del rispetto della soglia sul reclutamento prevista per la classe demografica di appartenenza. "Ambiente e energia rivestono un ruolo molto significativo all'interno del Pnrr - ha affermato l'assessore Scoccimarro -. In collaborazione con i gestori di questi servizi, abbiamo già presentato una decina di progetti legati al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre stiamo lavorando a un bando innovativo e complesso sulla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse del Friuli Venezia Giulia". "Vista la situazione che si è venuta a creare a seguito del conflitto in Ucraina, stiamo inoltre progettando nuove iniziative che per i tempi stretti non potranno essere inserite nel Pnrr. Nel prossimo futuro - ha concluso Scoccimarro - metteremo in campo nuovi investimenti che ci consentiranno di ottenere risparmi di carattere sia economico che energetico". ARC/RT/gg