Pnrr: Zilli, su investimenti e opere ottimi risultati nel Pordenonese

L'assessore all'incontro in Prefettura per fare il punto su stato avanzamento lavori Pordenone, 13 mar - "Sugli oltre tre miliardi complessivi legati al Pnrr assegnati al Friuli Venezia Giulia, 409 milioni riguardano opere e progetti del territorio pordenonese, 98 milioni di lavori già realizzati pari al 24 per cento delle risorse assegnate. Con un dato in rilievo su altri: sui 66 milioni complessivi dedicati alla rigenerazione urbana, al Friuli occidentale è stata assegnata la quota di 33 milioni, cioè pari il 50 per cento delle risorse. Una sfida che il territorio del Pordenonese ha colto in modo efficiente mostrando risultati di rilievo". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso di un incontro in Prefettura - presenti, oltre al prefetto Natalino Domenico Manno, i vertici della Ragioneria territoriale dello Stato e in collegamento gli uffici del ministero dell'Interno - voluto per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori legati alle piccole opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul fronte delle piccole opere progettate dai Comuni, l'area territoriale dell'ex provincia di Pordenone - come emerso nell'incontro - presenta numeri molto positivi: i progetti conclusi sono 81 su 116. "Il territorio di Pordenone - ha evidenziato ancora l'assessore Zilli - ha dunque risposto molto bene alla sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare alle misure legate alle piccole opere che in una prima fase avevano rappresentato, in generale, alcune difficoltà di tipo tecnico-burocratico. Ma le difficoltà iniziali sono state superate anche grazie alla messa in campo di una efficiente sinergia, in primis con le Prefetture ma anche con le altre amministrazioni dello stato. Oggi - ha ribadito l'assessore - anche grazie al lavoro di coordinamento della Cabina di regia regionale, il Friuli Venezia Giulia mostra di bruciare le tappe negli iter progettuali e nello stato di avanzamento dei lavori legati al Pnrr". L'assessore ha poi fatto riferimento al recente decreto legge numero 19 del 2 marzo 2024 che "ha dato - sottolinea Zilli - rassicurazioni sia rispetto ai termini e alle scadenze delle procedure, ma anche sulle coperture finanziarie. Inoltre, si prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento sui progetti Pnrr in capo alle Prefetture, un provvedimento che trova la nostra regione particolarmente attrezzata e preparata in quanto siamo stati pionieri a livello nazionale avviando per primi la Cabina di regia regionale che ha consentito al Friuli Venezia Giulia di essere oggi ai vertici nazionali nell'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza". ARC/LIS/pph