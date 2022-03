Podismo: Callari, valori sport bandiera per superare difficoltà

Scoccimarro, con pratica agonistica più qualità della vita Trieste, 24 mar - "In questo momento di difficoltà in cui l'Europa, dopo l'emergenza pandemica, si trova a doversi confrontare con un conflitto alle sue porte, i valori dello sport, ispirati ai principi del sacrificio e della lealtà, rappresentano uno strumento importate per superare le negatività e i problemi che stiamo vivendo". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, intervenendo, su delega dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, alla presentazione della competizione podistica "XX Trofeo Trieste 2022" organizzata dall'associazione S.Po.R.T.-Società podistiche riunite Trieste. La manifestazione si svolgerà nel corso dell'anno ed è articolata in 8 prove che si terranno su strada, pista e campestre, più due prove con punteggio per società. Come ha sottolineato Callari, manifestazioni come questa, che si basano su una larga partecipazione di atleti, sono importanti per dare un impulso ai valori dello sport affinché diventino "una bandiera" da contrapporre alle attuali avversità. Da parte sua l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenuto anche lui alla presentazione, ha rimarcato l'importanza della pratica sportiva per la salute e di come essa abbia un riflesso positivo in termini di longevità e di qualità della vita. Infine Scoccimarro ha ricordato le diverse iniziative realizzate dalla Regione che hanno visto coniugare sport e ambiente. ARC/GG/al