Podismo: Regione, Mujalonga sul Mar promuove sport a 360 gradi

Muggia, 18 apr - La Mujalonga sul Mar è una manifestazione a 360 gradi, capace di affiancare alla parte agonistica numerosi ambiti, che vanno dallo sport inclusivo alla promozione dell'attività sportiva verso i bambini e le famiglie, alla sostenibilità ambientale e, quest'anno, alle pari opportunità e al contrasto alla violenza di genere. Temi, questi ultimi, per cui ogni occasione è buona per parlarne: farlo in occasione di un evento sportivo di tale rilievo ha una valenza particolare. Questa la sintesi del messaggio che l'assessore regionale alle Autonomie locali ha portato oggi a Muggia alla presentazione della 21esima "Mujalonga sul Mar". L'edizione 2024 della corsa podistica si svolgerà domenica 21 aprile e prevede, oltre alla gara competitiva sui 10 km valida come terza prova del Trofeo Trieste (partenza ore 9.30 dal piazzale Lodovico Salvatore di Porto San Rocco), anche la 5 km non competitiva "Mujalonga Family Color Run" (partenza ore 11 dalla Strada per Lazzaretto all'altezza di Porto San Rocco) e, nella mattinata di domani, la "MiniMuja" dedicata ai bambini. L'esponente della Giunta ha rilevato come, in Friuli Venezia Giulia, la passione di molte persone per lo sport alimenti la propensione a organizzare iniziative coinvolgenti e di ampio respiro sul territorio, ricordando successivamente l'impegno della Regione a fianco delle associazioni dilettantistiche e per la valorizzazione dell'impiantistica sportiva. Il clima che si è creato, secondo l'assessore, viene ripagato dalle tante manifestazioni che ogni settimana affollano il calendario degli eventi sportivi in regione, oltre che dalla folta partecipazione di atleti agonisti e di semplici appassionati. Assieme all'assessore regionale, alla conferenza stampa odierna hanno preso parte, tra gli altri, anche l'assessore allo Sport del Comune di Muggia, il presidente di Trieste Atletica e il testimonial della manifestazione, il campione paralimpico di tennistavolo Matteo Parenzan. Come è stato ribadito nell'occasione, la Mujalonga sul Mar vuole confermare la sua vocazione di evento a tutto tondo con numerose iniziative collaterali. In tema di ecosostenibilità, tutto il materiale inerente alla manifestazione (gadget, ristori e molto altro) è stato realizzato unicamente in materiale compostabile, mentre sabato 20 e domenica 21 aprile sarà possibile acquistare in piazza Marconi e in piazzale Lodovico Salvatore le magliette delle edizioni precedenti, il cui ricavato verrà devoluto al Gruppo operatrici antiviolenza e progetti. Sempre sabato 20 aprile sono inoltre in programma tre appuntamenti dedicati alle pari opportunità e alla violenza sulle donne, a cui seguirà in serata la presentazione dei top runner (tra questi, l'azzurro in forza alle Fiamme Gialle Iliass Aouani). È possibile iscriversi alla Muggia 10k solo online, sul sito www.mujalonga.com, entro le ore 24 di oggi. Le iscrizioni alla Family Color Run sono invece possibili anche direttamente in città: oggi e domani in piazza Marconi (ore 10-13 e 14-20), sabato 20 aprile e domenica 21 aprile in piazzale Lodovico Salvatore (sabato ore 10-20, domenica ore 8 - 9.30). ARC/PAU/pph