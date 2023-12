Pol. Locale: Roberti, Anvu partner strategico per politiche sicurezza

Oggi a Udine un tavolo sulla sicurezza urbana



Udine, 1 dic - "Fondamentale la presenza e l'attività dell'Anvu, soggetto partner in un settore strategico per la Regione: l'associazione non solo rappresenta le forze di polizia locale ma è una realtà con cui ci si può confrontare dal punto di vista politico per capire insieme quali possono essere i passaggi da fare relativamente alla gestione dei corpi di polizia locale sul territorio regionale e quali, di conseguenza, le politiche sulla sicurezza integrata da portare avanti, nei limiti delle competenze regionali".



Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenuto in videoconferenza alla giornata di studio promossa nell'auditorium Comelli, nella sede di Udine della Regione, dall'Associazione professionale polizia locale d'Italia (Anvu). Al momento formativo dedicato alla sicurezza urbana hanno preso parte, tra gli altri, anche il comandante della polizia locale del Comune di Udine e segretario regionale di Anvu, Eros Del Longo, il segretario nazionale Anvu, Silvana Paci, e il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.



"La Regione punta e investe sulla formazione, anche tramite la Scuola regionale della Polizia locale che, solo pochi giorni fa, ho avuto il piacere di raggiungere, a Paluzza, dove si stava svolgendo un momento formativo tecnico-operativo. In quell'occasione l'addestramento riguardava l'utilizzo del bastone per l'autotutela degli agenti di Polizia locale, in particolare per i neo assunti nei Corpi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia" ha ricordato Roberti.



L'esponente dell'esecutivo ha poi sottolineato l'importanza del capitale umano evidenziando che "ogni anno, e anche in questa legge di Stabilità, la Regione mette a disposizione diversi strumenti finanziari per supportare l'attività dei Corpi e dei servizi di Polizia locale. Lo fa con le linee classiche, finanziando il Programma di sicurezza, ma anche con interventi di carattere straordinario, sui quali decidiamo di investire per necessità che vengono a manifestarsi durante il corso dell'anno".



"Tutti i fondi che possiamo investire e che tutte le tecnologie di cui possiamo dotare i nostri corpi, per svolgere al meglio il loro lavoro, non bastano se alla base non c'è l'elemento umano: un capitale che vogliamo valorizzare quanto più possibile, non soltanto nei numeri, ma soprattutto nelle competenze; lo facciamo anche tramite l'attività della nostra Scuola di polizia locale, ma anche grazie al lavoro di associazioni come Anvu, che organizzano importanti mattinate di lavoro come quella di oggi".



"Questo è ancora più vero considerato il particolare momento storico che stiamo vivendo, dove assistiamo a fenomeni propri di una società che cambia e lo fa in modo molto rapido. Le Forze dell'ordine tutte, le Forze di polizia tutte, e in particolare quelle locali, coi loro Corpi e servizi, possono dare un contributo importantissimo" ha fatto notare Roberti.



L'esponente della Giunta ha sottolineato, infine, come la Polizia locale sia "il volto del Comune e che si trovi ad affrontare, oggi, fenomeni di tensione sociale nuovi, che possono creare allarme nella cittadinanza. Perciò lavoriamo per trovare soluzioni adeguate, consci che il ruolo della Polizia locale sia assolutamente centrale nella contemporaneità dei nostri giorni e lo sarà ancor più nell'immediato futuro". ARC/PT/al