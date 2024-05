Pol. sociali: Regione, premio "Love Factor" sostiene volontariato

Udine, 23 mag - La cultura dell'impresa che dedica spazio ed energia a progetti con finalità sociale assume grande valenza in un'epoca in cui, a fianco delle necessità sanitarie, è sempre maggiore la richiesta di sostegno umano da parte dei cittadini. Il Friuli Venezia Giulia è terreno fertile per le attività di volontariato e la Regione si impegna nel continuare a supportare questo importante settore, affinché iniziative come quella odierna continuino a svilupparsi nel territorio. È la sintesi di quanto condiviso dall'assessore regionale alle Politiche sociali, questa mattina allo Stadio Friuli / Bluenergy Stadium a Udine, all'evento di consegna del premio "Love Factor 2" 2024, l'iniziativa promossa da Bluenergy a sostegno dei progetti di volontariato presentati da associazioni ed enti del territorio. Alla presenza del direttore generale di Udinese Calcio, del fondatore e dell'amministratore delegato di Bluenergy group, l'assessore ha posto l'accento sul ruolo centrale ricoperto dai volontari per ridurre la distanza tra le persone più e meno bisognose di assistenza sociosanitaria. Il loro impegno consente di contrastare fenomeni come la solitudine ed emarginazione, sostenendo invece l'inclusione sociale e l'invecchiamento attivo. Sempre secondo l'assessore, il supporto al mondo del volontariato non può prescindere dal principio di sussidiarietà, partendo dal contributo economico delle istituzioni per arrivare alla messa in campo delle iniziative proposte dalle associazioni. Senza il terzo settore verrebbe meno la capacità di costruire una risposta adeguata ai bisogni della popolazione, adattandola nel tempo all'evoluzione della società e delle necessità emergenti. Tra le 31 proposte progettuali candidate al premio "Love Factor 2", ad aggiudicarsi il contributo per l'edizione 2024 sono state le associazioni "L'arcobaleno Onlus" di Fiume Veneto e "Una mano per vivere" di Latisana, la sezione di Cervignano del Friuli dei Veterani dello Sport (Unvs), la Pro loco Bressa di Campoformido e la Scuola comunale di musica "Guglielmo Tonelli" di Bagnaria Arsa assieme all'Accademia musicale "Città di Palmanova". I progetti finanziati riguardano il supporto psico-pedagogico a bambini che vivono situazioni di disagio familiare, il trasporto di malati oncologici, attività di collaborazione con i Consorzi assistenza medica psico pedagogica, l'organizzazione rassegne musicali e corsi di musica rivolti a bambini, anziani e soggetti fragili. ARC/PAU/al