Politiche sociali: Riccardi, via libera a sostegno gestanti disagiate

Trieste, 10 nov - La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ha approvato in via definitiva le direttive di indirizzo per l'attuazione dell'intervento economico a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico.



Il beneficio è previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11/2006.



È stato stabilito che possono accedere all'intervento economico le donne in stato di gravidanza per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, in possesso di Isee in corso di validità di valore pari o inferiore a 9.360,00 euro, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in carico a seguito di valutazione sociale professionale. L'intervento economico è erogato dai Servizi sociali dei Comuni, secondo le proprie modalità applicate per la concessione di interventi assistenziali alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico integrata della persona ed è coordinato con eventuali altri interventi previsti dal medesimo progetto, da attuarsi anche in collaborazione con associazioni aventi quali scopo e finalità primari il sostegno alla maternità.



L'importo massimo del beneficio è pari a 500 euro e viene erogato in un'unica soluzione.



Le risorse disponibili saranno ripartite in un'unica soluzione in via anticipata tra gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore a 65 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre 2019 e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno 2019, anno solare per il quale sono disponibili i dati definitivi dell'ultima rilevazione Istat.



Il provvedimento sul sostegno alle gestanti ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia nella seduta del 19 ottobre scorso. ARC/PPH