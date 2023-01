Polizia locale: Callari, Regione si unisce a ricordo caduti in guerra

Gorizia, 23 gen - "La Regione si unisce al ricordo di coloro che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere e che hanno rappresentato l'italianità di questa terra durante la Seconda guerra mondiale. La presenza delle istituzioni oggi a Gorizia era obbligata, specialmente in un momento in cui la città si appresta a dare un segnale a tutta l'Europa dell'importanza che rivestono la cultura e la solidarietà tra i popoli". Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore al Patrimonio Sebastiano Callari, che ha partecipato alla deposizione della corona d'alloro alla lapide dedicata ai Dipendenti comunali caduti nella guerra del 1940-1945 e deportati in Jugoslavia nel maggio 1945. L'evento commemorativo si è svolto nell'atrio del palazzo comunale e ha aperto la 14esima Giornata regionale della Polizia locale, proseguita con l'annuale conferenza stampa in cui è stata presentata l'attività svolta nel 2022 dal Comando di Gorizia. Callari ha ringraziato personalmente tutte le forze pubbliche, che "grazie al loro operato danno pieno significato al nostro vivere in comunità". Da parte del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna è giunto un pensiero particolare alle famiglie dei caduti e l'auspicio che i prossimi decenni possano raccontare una storia diversa da quella commemorata nella cerimonia odierna. ARC/PAU/pph