Polizia locale: formazione e nuclei specialistici garanzia sicurezza

Trieste, 20 mag - Grande soddisfazione per l'avvio del nuovo corso per i neoassunti della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale sta continuando a investire sulla formazione in particolare per mettere questi operatori nelle condizioni di affrontare al meglio le criticità che stanno emergendo su tutto il territorio regionale, garantendo al tempo stesso i consueti ed elevati standard di professionalità. Oggi è fondamentale la preparazione per il personale di Polizia locale, che opera quotidianamente in sinergia con i Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti.Questo, in sintesi, il concetto espresso dall'assessore alle Autonomie locali che nel pomeriggio ha partecipato al Cesfam di Paluzza alla prima lezione del corso per i neoassunti della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia.Nel corso del suo intervento di saluto l'esponente della Giunta ha ricordato alcune importanti innovazioni introdotte dall'Amministrazione regionale con la legge 5 del 2021 per potenziare l'attività della Polizia locale: il concorso unico per tutto il Friuli Venezia Giulia per diventare agenti sulla base delle reali necessità avanzate dai Comuni; il coordinamento dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe; la possibilità di regolamentare il controllo di vicinato; la creazione dei nuclei specialistici.Su questo argomento l'assessore alle Autonomia locali ha annunciato che sono ormai pronti i nuclei specialistici della Polizia locale con agenti specializzati su determinate materie come, per esempio, i servizi per la sicurezza stradale e i controlli sulla rete viaria del Friuli Venezia Giulia che potranno essere attivati in accordo tra diversi Comuni. Un progetto che aumenterà l'efficacia degli interventi su tutto il territorio regionale.Tra le ulteriori novità su cui sta lavorando l'Amministrazione regionale anche la nascente Scuola di formazione del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia che avrà il compito di occuparsi anche della formazione degli operatori sulla base dei programmi formativi elaborati dalla Direzione per le autonomie locali. ARC/RT/gg