Polizia locale: Roberti, approvato regolamento su strumenti autotutela

Trieste, 1 apr - E' stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, il nuovo regolamento sugli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale. "Il regolamento attuale risale al 2011 ed in seguito all'entrata in vigore della legge regionale del 2021 che disciplina le politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale è necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento. L'operazione di revisione - spiega Roberti - si è limitata ad effettuare un coordinamento normativo con il nuovo testo di legge, ma è stato comunque acquisito il parere del Comitato tecnico per la polizia locale, per le specifiche competenze". L'approvazione del nuovo Regolamento non comporta obblighi di dismissione o sostituzione degli strumenti di autotutela attualmente in dotazione, poiché sono i medesimi del precedente regolamento; quindi, sotto questo profilo, l'approvazione del nuovo regolamento non produce un maggiore onere a carico degli enti locali. ARC/EP/al