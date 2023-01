Polizia locale: Roberti, Circolo Tommasi portatore di valori

Trieste, 20 gen - "In questa giornata speciale per la Polizia locale del Friuli Venezia Giulia il Circolo Tommasi rappresenta un sodalizio importante per portare avanti quei valori che stanno alla base di chi sceglie di lavorare per la sicurezza delle comunità". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine della Santa Messa celebrata al Circolo Ricreativo della Polizia municipale di Trieste 'Roberto Tommasi' in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia municipale. Come ha spiegato l'assessore, il Circolo rappresenta un presidio importante anche dal punto di vista sociale, in considerazione delle iniziative portate avanti su base volontaria a favore del prossimo. "Ricordo in particolare - ha detto Roberti - l'entusiasmo nel realizzare un'iniziativa molto sentita a Trieste a favore dei bambini meno fortunati durante la giornata di San Nicolò, regalando ai più piccoli un momento di gioia con la consegna di un dono. Un gesto - ha concluso l'assessore - che testimonia il senso di un impegno per la città che va oltre l'orario di lavoro". ARC/GG