Polizia locale: Roberti, Giornata della polizia locale il 20/1 a Grado

Udine, 19 dic - "Quest'anno per la XIV edizione della Giornata della polizia locale il Comitato tecnico regionale ha individuato Grado quale comune ospitante la manifestazione che si tiene tradizionalmente il 20 gennaio, ricorrenza della festa di San Sebastiano, Santo protettore della polizia locale".



Lo ha reso noto alla Giunta regionale l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, aggiungendo che "la Giornata della polizia locale è anche l'occasione per delineare un bilancio sulle attività condotte nel corso dell'anno precedente e per fare il punto sui propositi e sulle linee di sviluppo degli anni futuri".



Roberti ha ricordato che con decreto sono stati conferiti agli operatori della polizia locale che durante l'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio encomi solenni e semplici il cui riconoscimento avrà luogo nel corso della manifestazione. In particolare, quattro sono le operazioni per cui verrà conferito l'encomio solenne e otto quelle che riceveranno l'encomio semplice, per un totale di 43 operatori. La Giornata si aprirà alle 8.30 del 20 gennaio 2023 in piazza Biagio Marin, antistante la sede del municipio. ARC/EP