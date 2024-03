Polizia locale: Roberti, monitoraggio nuove iniziative di formazione

Mariano del Friuli, 5 mar - "La visita al circuito di Mariano del Friuli rientra nell'attività di monitoraggio di tutte quelle iniziative che possono risultare utili per migliorare la formazione della Polizia locale. I nostri agenti devono essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione anche su strada. È fondamentale pertanto avere a disposizione nella nostra regione impianti dove si possano apprendere, in totale sicurezza e grazie a esperti del settore, tutte le tecniche avanzate di guida". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti durante il sopralluogo alla struttura di Mariano del Friuli, gestita da Vieffe Drifting, l'unica che in Friuli Venezia Giulia ho ottenuto l'omologazione da parte di Aci Sport. L'impianto, lungo circa un chilometro e inaugurato nel 2020, ospita corsi di guida sicura e sportiva, iniziative di team building, lezioni per imparare a condurre una macchina in caso di neve e ghiaccio e naturalmente di drifting, la disciplina automobilistica su percorso composto da curve e controcurve da effettuare in sovrasterzo. I professionisti di Vieffe Drifting organizzano anche eventi formativi per le diverse forze dell'ordine e per i ragazzi delle scuole del territorio. "Il circuito di Mariano del Friuli - ha sottolineato Roberti - è particolarmente interessante perché potrebbe ospitare sessioni formative per gli agenti di Polizia locale che devono essere in grado, in qualsiasi occasione, di avere sempre il massimo controllo delle proprie vetture di servizio". ARC/RT/gg