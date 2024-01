Polizia locale: Roberti, okay a 15. programma formativo del personale

Tra le novità, i corsi nella modalità residenziale al Cesfam di Paluzza Trieste, 26 gen - Via libera al quindicesimo programma formativo per il personale della Polizia locale da parte della Giunta che, quest'oggi, ha approvato lo specifico provvedimento su proposta dell'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Il documento dà attuazione all'inter che conferma l'impianto adottato negli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda le aree del programma didattico e dei contenuti dei corsi che saranno erogati. "La continua trasformazione della società in cui viviamo - ha sottolineato, a margine, Roberti - richiede oggi più che mai una continua formazione del nostro personale della Polizia locale: uomini e donne che quotidianamente sono al fianco del cittadino, dando tutto il loro prezioso e insostituibile supporto, anche in situazioni di particolare difficoltà. L'aggiornamento, incentrato non solo sull'apprendimento di nozioni teoriche ma anche attraverso l'applicazione nella praticità e nella concretezza di condotte, comportamenti e modalità di azione, è un punto cardine per permettere al personale di operare al meglio, in team, sviluppando ciascuno le proprie naturali predisposizioni e talenti, da mettere a disposizione della società tutta, in sinergia con le istituzioni, con le altre forze dell'ordine e con le realtà attive sul nostro territorio". Il quindicesimo programma formativo approvato dall'Esecutivo conferma la formazione in aree tematiche di cruciale importanza quali l'addestramento formale, l'ordinamento e l'etica, il Codice della strada, la tutela del territorio, la polizia amministrativa, le armi e gli strumenti di autotutela, la polizia giudiziaria, la comunicazione e la formazione avanzata riservata ai comandanti, ai responsabili di Polizia locale e agli ufficiali dei corpi e servizi. Confermate anche l'area delle lingue straniere e quella delle giornate formative e di studio. "Ci sono delle novità che abbiamo abbiamo apportato rispetto ai programmi precedenti che riguardano la possibilità, da parte della Scuola per la Polizia locale, di erogare i corsi nella formula residenziale: le lezioni, cioè, potranno essere organizzate con la previsione di un soggiorno e il pernottamento dei partecipanti in una residenza che è poi la sede dello stesso corso, il Cesfam di Paluzza - ha spiegato, sempre a margine, Roberti -. La formula è stata introdotta perché giudicata efficace in termini di apprendimento da parte dei partecipanti". Il programma formativo regionale è stato adattato, inoltre, al Manifesto dell'Unione Italiana tiro a segno per quanto concerne i corsi finalizzati all'acquisizione del certificato di maneggio e del patentino di idoneità al tiro per la Polizia locale. Il programma formativo è stato predisposto dalla Scuola per la Polizia locale in collaborazione con il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale. ARC/PT/al