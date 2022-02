Polizia locale: Roberti, plauso per intervento che fa rispettare legge

Udine, 4 feb - "Un plauso alle donne e agli uomini della Polizia locale che, con l'intervento odierno, hanno saputo mettere fine all'ennesima violazione della legge a favore di telecamere del consigliere comunale Ugo Rossi".



E' il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, alla notizia dell'arresto di Rossi.



"I cittadini hanno scelto i propri rappresentanti nelle elezioni dello scorso ottobre, alcuni hanno deciso di farsi rappresentare in Consiglio comunale dal consigliere Rossi - ha indicato Roberti -, questo non può essere messo in discussione, ma una carica istituzionale, pur nel proprio diritto di manifestare le proprie posizioni, per quanto assurde e sconclusionate siano, ha come tutti e più di tutti un obbligo di rimanere entro i confini della legalità e nel rispetto di quelle divise che oggi hanno fatto il loro difficile lavoro". ARC/LP/pph