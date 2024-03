Polizia locale: Roberti, positivo patto per sicurezza Cimpello-Sequals

L'assessore in Prefettura a Pordenone per la sigla dell'intesa sui controlli stradali congiunti Pordenone, 15 mar - "Sul tema della sicurezza stradale la Regione sta facendo davvero molto, sia sul fronte della prevenzione e dell'educazione anche nelle scuole, sia rispetto ai controlli stradali e alla repressione dei comportamenti illeciti alla guida. I dati regionali sugli incidenti, purtroppo, stanno andando in controtendenza e ci sono ancora troppe vittime sulle strade. L'Accordo che abbiamo siglato riguarda una strada che è spesso teatro di incidenti anche dall'esito mortale, perciò è doveroso per le istituzioni fare tutto il possibile con l'obiettivo di azzerare questi eventi. Il Protocollo, che punta a invertire questa tendenza, è importante perché sancisce una collaborazione che esiste già tra le Forze di Polizia statali e le Polizie comunali nell'intento di unire le forze per aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenendo in Prefettura a Pordenone alla sottoscrizione dell'Accordo per il supporto operativo tra le Polizie locali (dei Comuni di Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Valvasone Arzene e Zoppola) e la Sezione Polizia Stradale di Pordenone, al fine di predisporre dei controlli calendarizzati con Autovelux mobili lungo l'intera tratta della strada regionale 177 Cimpello-Sequals, anche oltre i confini di ogni singola competenza municipale. L'arteria stradale è stata, anche recentemente, teatro di incidenti stradali dall'esito mortale. I controlli in coordinamento tra le Polizie locali e la Polizia Stradale si aggiungono - come è stato spiegato nell'incontro dal prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno, presenti anche i sindaci dei Comuni firmatari dell'intesa - a una serie di altre iniziative, come i quattro Autovelox fissi e la nuova segnaletica per la sicurezza in fase di installazione, messe in atto per ridurre l'incidentalità della strada. L'Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2024, ma potrà essere prorogato. "L'importante lavoro di prevenzione - ha proseguito Roberti - non basta, è necessario agire anche con la repressione; l'Accordo sottoscritto va in questa direzione, attraverso una grande collaborazione tra istituzioni e le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie comunali. Chi non rispetta le regole della strada deve sapere che ci sono controlli serrati e relative sanzioni per farle rispettare con il fondamentale obiettivo di salvare le vite delle persone". "Nelle prossime settimane - ha poi evidenziato l'assessore - porteremo a compimento il Regolamento, nell'ambito della legge regionale sulla Sicurezza del 2021, che ci permetterà di avviare i Nuclei specialistici delle Polizia locali del Friuli Venezia Giulia. Ovvero, ogni Comune continuerà a mantenere la propria autonomia per i Corpi di Polizia locale sul territorio, ma ci sarà la creazione di Corpi specialistici con agenti specializzati e competenti su determinate materie: tra queste anche la sicurezza e i controlli stradali, che potranno svolgere servizi sull'intero territorio regionale in via diretta, senza dover passare più da accordi o protocolli locali aumentando così l'efficienza e l'efficacia delle azioni sull'intero territorio regionale". ARC/LIS/al