Por Fesr 2014-20: Zilli, approvate da Ue modifiche programma

Udine, 25 mar - Sono state approvate, dalla Commissione europea, le modifiche al Programma operativo Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione'. Si tratta di rivisitazioni dettate prevalentemente dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha generato un rallentamento nell'attuazione del programma, e necessarie per ridurre i rischi di perdere le risorse comunitarie e statali a causa della mancata conclusione dei progetti entro i termini di chiusura previsti. A darne conto, durante la seduta di Giunta regionale, è stata l'assessore alle Finanze Barbara Zilli che ha ricordato come le revisioni fossero state condivise con il partenariato del programma lo scorso ottobre, avvallate poi preliminarmente dalla Giunta regionale e successivamente dal Comitato di sorveglianza fino all'approvazione della Commissione europea. "Il programma presenta un buono stato di avanzamento - ha informato l'esponente della Giunta - ma a causa delle conseguenze pandemiche sui mercati internazionali e sulle tempistiche delle procedure di gara, un numero significativo di progetti riferiti all'asse 3 rischiano di non essere conclusi entro i termini di chiusura della programmazione. Di conseguenza i target di spesa previsti per ciascun asse sono stati modificati attraverso una più efficace allocazione delle risorse finanziarie prevenendo in questo modo il rischio di non essere in grado di rendicontare una parte importante degli stanziamenti concessi e relativa a progetti non ancora completati, con conseguente perdita delle relative quote di rimborso comunitarie e statali". È stata quindi ampliata la capacità di rendicontazione sugli assi 1 e 2 ('Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione' e 'Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese') rispettivamente di 8 milioni di euro e di 12 milioni euro mentre è stata diminuita di 20 milioni di euro sull'asse 3('Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori'). Le modifiche non comportano la disponibilità di nuove risorse per finanziare nuovi progetti nell'ambito degli assi 1 e 2 ad eccezione dell'azione anticovid 'Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica', per cui si prevede uno stanziamento utilizzando le economie del programma. ARC/LP/ma