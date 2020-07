Por Fesr: Tavoli confronto hanno posto basi per azione Regione 2021-27

Trieste, 27 lug - I tavoli di confronto tematici sulla programmazione Por Fesr 2021-27 svoltisi dal 20 al 24 luglio hanno gettato le basi di ciò che la Regione punta a realizzare per dare una prospettiva di sviluppo concreta per il Friuli Venezia Giulia che consenta di superare la crisi causata dall'emergenza Covid-19. Un'occasione importante che la Regione non intende perdere e che va costruita nel modo più aderente possibile alle esigenze del territorio.È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Finanze al termine del primo ciclo di confronto con il partenariato sugli obiettivi di policy che connoteranno il nuovo Por-Fesr Fvg 2021-27.Tutti i tavoli relativi al Por Fesr, animati da esperti e funzionari della Regione, sono stati riferiti ai due indirizzi strategici "un'economia regionale dinamica e sostenibile capace di affrontare le sfide globali" e "una crescita sostenibile e inclusiva capace di valorizzare le risorse del territorio". Vi hanno preso parte istituzioni, Comuni, aree e centri di ricerca, poli tecnologici, consorzi industriali, così come le categorie economiche, il mondo delle cooperative e dei sindacati, gli enti camerali, i cluster, gli ordini professionali, le banche, e le aziende partecipate, ma anche gruppi di azione locale, club alpini, associazioni dell'ambiente, realtà del terzo settore e del volontariato. Una volta raccolti i contributi e le osservazioni del partenariato, dopo la pausa estiva, verrà effettuata una valutazione delle proposte avanzate e tra ottobre e dicembre verrà predisposta una bozza del programma, con l'obiettivo di giungere alla sua approvazione definitiva entro il luglio 2021. ARC/COM/ma