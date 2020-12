Por-Fesr: Zilli, Fvg adotta modello gestione virtuoso anche per 21-27

Trieste, 27 dic - "Il modello di gestione adottato dal Friuli Venezia Giulia per la programmazione comunitaria 14-20 si è rivelato tanto virtuoso da garantire alla nostra regione una capacità di spesa del Por-Fesr seconda soltanto all'Emilia Romagna nel panorama nazionale".Con questa motivazione l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha proposto alla Giunta regionale, che lo ha approvato, un mini disegno di legge, composto da otto articoli, che estende le disposizioni finanziarie e di attuazione del Por Fesr 14-20 anche al nuovo programma comunitario 21-27.Come ha spiegato l'assessore, "la scelta di utilizzare le procedure di attuazione sperimentate e messe in campo nelle precedenti programmazioni, aggiungendovi ulteriori migliorie derivanti dalle valutazioni interne ed esterne maturate con l'esperienza pregressa, è funzionale a migliorare le performance complessive del programma e a limitare il rischio di perdere le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea".La norma prevede la standardizzazione e la semplificazione delle procedure, comprese quelle informatizzate di appalto e di rendicontazione, secondo un modello che accanto all'Autorità di gestione vede uno stretto coinvolgimento delle direzioni attuatrici e degli organismi intermedi."Un aspetto rilevante di cui dobbiamo tenere conto - ha aggiunto Zilli - è la previsione di un aumento significativo delle risorse messe a disposizione a favore dei territori nella programmazione 21-27, con un incremento stimato di circa il 25 per cento delle risorse finanziarie dei Programmi operativi regionali e lo stanziamento di un ulteriore pacchetto molto consistente di risorse attraverso il piano Next Generation Eu, che rientra nella politica di coesione economico sociale dell'Unione europea. Diventa quindi ancora più importante garantire la capacità di realizzazione finanziaria e fisica dei programmi", ha concluso l'assessore. ARC/SSA/pph