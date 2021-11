Por Fesr: Zilli, Fvg seconda Regione in Italia per utilizzo fondi

Trieste, 22 nov - "Dopo aver chiuso la programmazione 2007-2013 del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) senza perdere neppure un euro, abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi di spesa complessivi previsti per gli anni 2020 e 2021. Per queste performance decisamente brillanti dobbiamo ringraziare la competenza e la professionalità dimostrata da tutti coloro che, ai diversi livelli, stanno lavorando su questo Programma".Lo afferma l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, commentando i risultati del Por Fesr Fvg 2014-2020 approvati dai membri del Comitato di sorveglianza del Programma."Il bilancio del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto il saldo di tutte le risorse rendicontate comprese quelle del Fondo di garanzia che erano state congelate dalla Commissione europea. Da questi dati si evince, inoltre, che siamo tra le migliori Regioni a livello europeo per capacità di utilizzo dei fondi comunitari"."Specialmente in questo ultimo periodo contrassegnato dalla pandemia, l'Amministrazione regionale è riuscita infatti a orientare la programmazione in virtù delle esigenze straordinarie dovute all'emergenza sanitaria, rispondendo in modo concreto alle nuove necessità del territorio".Dei 3.406 progetti finanziati dal Por Fesr circa 2.100 si sono conclusi, un dato che corrisponde al 63% delle domande finanziate. Sono invece quasi 1.860 le imprese che hanno completato i progetti, mentre il numero di nuovi occupati creati dal programma sale a 1.830.Risultano essere poi 157 i progetti completati di avvio di nuove imprese di cui una ventina di start up innovative e sono, infine, 241 i progetti di ricerca in collaborazione fra imprese ed enti di ricerca."Osservando infine i dati di attuazione dei diversi Por Fesr in Italia, il Friuli Venezia Giulia - conclude Zilli - si trova al secondo posto dopo la provincia autonoma di Trento con il 70,29% dei pagamenti effettuati in relazione alle risorse programmate". ARC/RT/ma