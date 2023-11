Por-Fesr: Zilli, illustrati a delegata UE grandi investimenti Gorizia

Nel capoluogo isontino è giunta la rapporteuse della Commissione europea Joanna Olechnowicz Gorizia, 27 nov - "Oggi abbiamo avuto la conferma di quanto alta sia l'attenzione della Commissione europea per l'appuntamento con Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura. La presenza qui della delegata europea è un'occasione per dimostrare quanto la Regione sia concentrata affinché questo evento dia i suoi frutti non solo nell'annualità 2025 ma anche negli anni successivi, lasciando un segno della storia in un luogo che diventa sempre più simbolo delle opportunità che nascono dall'abbattimento di un confine e dallo scambio tra i popoli". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della visita a Gorizia della rapporteuse della Commissione europea, la polacca Joanna Olechnowicz, delegata per i progetti Por-Fesr del Friuli Venezia Giulia. Un momento importante di verifica del programma comunitario che include investimenti per 5,12 milioni di euro a valere sul piano area urbana del programma comunitario. In questo ambito rientrano in particolare quattro interventi: la riqualificazione della piazza Transalpina e zone limitrofe, la riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di "GO!2025 DISTRICT", il secondo lotto della riqualificazione del piazzale della Casa Rossa ed infine gli interventi di carattere socio-culturale volti all'innovazione sociale da individuare assieme agli stakeholders ed ai partners locali, tra cui spicca il nuovo Campus di Gorizia collegato al complesso del Parco Basaglia. La delegata ha fatto visita alla Transalpina e successivamente a Casa Rossa, interessata anche dagli investimenti sulla rete delle piste ciclabili (Progetto Isonzo-Soca (Interreg I/S 14-20). "Abbiamo da poco approvato in giunta l'assegnazione di 14 milioni di euro per la promozione di Go!2025 - ha ricordato Zilli -. Particolarmente strategici gli ingenti investimenti sulle infrastrutture che lasceranno un segno tangibile della Capitale europea della Cultura alle generazioni a venire, con oltre 100 milioni di euro tra fondi regionali e comunitari destinati all'intero progetto. Le nuove generazioni devono essere le principali beneficiarie di questa grande opportunità". Zilli si è poi soffermata sulle interlocuzioni in corso per la risoluzione di aspetti di natura normativa: "abbiamo chiesto al Governo un intervento legislativo specifico che consenta di regolamentare l'applicazione di norme certe in un'area caratterizzata di per sé dalla coesistenza di due legislazioni statali, quella italiana e quella slovena". Il riferimento è alla piazza della Transalpina, scelta come sede privilegiata degli eventi e spettacoli transfrontalieri di Go!2025. All'incontro ha preso parte anche una delegazione del Comune presieduta dal sindaco Rodolfo Ziberna. ARC/SSA/al