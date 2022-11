Por Fesr: Zilli, ok a istituzione Comitato di sorveglianza

Udine, 20 nov - La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha approvato l'istituzione del Comitato di Sorveglianza (Cds) del Por Fesr 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia e dei suoi componenti. "La procedura di approvazione del Programma regionale Fesr 2021-2027 Fvg è in via di conclusione - ha indicato Zilli - e per garantire il rapido avvio della fase di realizzazione e il raggiungimento dei primi target prefissati al 31 dicembre 2024 è necessario istituire il Comitato di Sorveglianza, organo partenariale designato per sorvegliare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi". Il Cds sarà presieduto dall'assessore con delega alla gestione e coordinamento del Programma regionale Fesr 2021-2027 che potrà invitare alle sedute altri rappresentanti delle Amministrazioni comunitarie, nazionali, regionali e di altre istituzioni/organismi su tematiche attinenti gli argomenti all'ordine del giorno. I suoi componenti sono designati dalla Regione in rappresentanza delle autorità locali e pubbliche, delle parti economiche e degli organismi della società civile, degli enti di ricerca e delle università. L'organo partenariale si porrà in continuità e sostituirà il Cds del Por Fesr 2014-2020, del quale continuerà a svolgere le funzioni, unitamente a quelle relative alla nuova programmazione. ARC/LP/al