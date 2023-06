Porti: Amirante, decarbonizzazione e digitalizzazione opzioni legate

Trieste, 21 giu - "La decarbonizzazione e la digitalizzazione dei porti e dei trasporti dei carichi sono due opzioni necessarie e fortemente collegate e rappresentano un'opportunità unica per trasformare l'industria marittima e al tempo stesso ridurre l'impatto ambientale delle attività logistiche, a maggior ragione in una regione piccola come il Friuli Venezia Giulia ma strategica perché incastonata in sistema nevralgico di reti di traffico".



È il pensiero dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante intervenuta oggi al Mib di Trieste in apertura di un convegno internazionale sul tema organizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.



"Decarbonizzazione e digitalizzazione - ha detto Amirante - hanno un doppio vantaggio: aumentano la sicurezza e permettono di ridurre i costi. La riduzione delle emissioni di carbonio contribuisce a mitigare l'impatto di origine antropica e a migliorare la qualità dell'aria nelle aree portuali, riducendo gli effetti derivati sulla salute umana e sull'ecosistema marino. La conseguiamo con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'elettrificazione delle attività portuali e l'implementazione di soluzioni di trasporto marittimo a zero emissioni. Allo stesso tempo, la digitalizzazione permette una gestione più efficiente delle operazioni portuali, ottimizzando i flussi di merci e riducendo i tempi di attesa e congestione".



In quest'ottica l'Amministrazione regionale, come ha rilevato l'assessore, "spinge sull'intermodalità per ottenere una riduzione del trasporto su gomma e sullo sviluppo della logistica, che proprio grazie alle soluzioni digitali e alle piattaforme di condivisione dei dati, creano trasparenza e collaborazione tra i diversi attori della catena del valore, facilitando la creazione di servizi e modelli di business innovativi". ARC/PPH