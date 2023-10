Porti: Amirante, Fvg prima regione a elettrificare tutti gli scali

L'assessore al Barcolana Sea Summit di Trieste Trieste, 4 ott - "Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione in Italia a garantire l'elettrificazione delle banchine di tutti i suoi porti, contribuendo così in maniera sensibile alla riduzione delle emissioni nocive che si verificano in particolare nelle fasi di attracco". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante nel corso del Barcolana Sea Summit che si sta svolgendo al Trieste Convention Center del Porto Vecchio. "Proprio la scorsa settimana - ha riferito Amirante - sono state bandite le due gare per la realizzazione dell'elettrificazione delle banchine di porto Nogaro e del porto di Monfalcone, mentre lo scalo di Trieste aveva già avviato in precedenza la transizione grazie a fondi del Pnrr. Si calcola che le emissioni abbattute, di anidride carbonica e nocive, corrispondano al 30% del totale emesso nei porti". L'assessore ha inoltre evidenziato che "a Porto Nogaro verrà realizzato, contemporaneamente, un impianto fotovoltaico per alimentare l'elettrificazione e con esso sarà introdotto un sistema altamente innovativo tale per cui, quando non ci siano le navi in banchina, l'energia non viene sprecata ma viene accumulata e utilizzata all'interno dello scalo". ARC/PPH/gg