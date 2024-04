Porti: Amirante, su scali ed energia approfondire modello Danimarca

L'assessore nella delegazione italiana in visita a strutture logistiche e società energetichePordenone, 10 apr - "Un'occasione di confronto molto importante per approfondire alcuni aspetti del modello energetico danese, legato in particolare alla gestione dei porti e alla catena della logistica, analizzando i fattori chiave che contribuiscono al ruolo pionieristico della Danimarca nel settore delle energie rinnovabili in Europa e nel mondo". Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, da oggi e fino a venerdì impegnata - in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga - in una missione in Danimarca organizzata dall'Ambasciata danese a Roma. Della delegazione italiana fanno parte anche esponenti dei ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica, dell'Industria e del made in Italy e delle Infrastrutture e trasporti, oltre al Gestore servizi energetici (Gse), ad alcune rappresentanze regionali e all'associazione industriale di Assoporti."Nel corso della missione - ha evidenziato l'assessore - saranno acquisite informazioni rispetto alla strategia nazionale danese in merito alla decarbonizzazione e svolti confronti sulle normative di mercato, sulla logistica e sulle catene di fornitura e sulle innovazioni tecnologiche che hanno consentito il sistema dell'eolico off-shore e consentiranno lo sviluppo di ulteriori progetti inerenti alla transizione energetica". Nei tre giorni del programma, la delegazione istituzionale italiana parteciperà a convegni e workshop, a Copenhagen, incentrati in particolare sui programmi energetici europei volti alla transizione energetica facilitando così l'interazione con un'ampia gamma di stakeholder pubblici (ministeri e università) e privati all'interno del settore energetico danese.Nella giornata di domani, il programma prevede anche la visita al porto di Odense, fondato nel 1803 è l'unico porto canale della Danimarca ed è il settimo porto commerciale più grande del Paese in termini di fatturato. Nella giornata di venerdì la delegazione si sposterà nella città di Esbjerg per la visita al suo porto, uno dei più grandi del Mare del Nord. ARC/LIS/gg